Ratnagiri News – पर्यटनासाठी आलेल्या मायलेकाने उचललं टोकाचं पाऊल, देवगड तालुक्यात खळबळ

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

देवगड तालुक्यातील समुद्रकिनारी एका होम स्टे मध्ये पर्यटनासाठी वास्तव्यास आलेल्या गोवा येथील मायलेकाने नायलॉन दोरीने गळफास लावून आत्महत्या केली. सदरची घटना शुक्रवारी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 8.30 ते 14 फेब्रुवारी 2020 दुपारी 12:30 च्या कालावधीत घडली असून होमस्टेच्या मालकांनी देवगड पोलीस स्थानकात फिर्याद दाखल केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोवा येथील पर्यटक देवगड तालुक्यातील समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी शुक्रवारी 13 फेब्रुवारी रोजी रात्री 8.30 वाजता वास्तव्यासाठी आले होते. दुसऱ्या दिवशी देवदर्शन करून 14 फेब्रुवारी रोजी 8.30 वाजताच्या सुमारास पुढील प्रवासासाठी निघणार होते. दरम्यान होमस्टेचा चेक आउट टाइमिंग होऊन देखील पर्यटक बाहेर येत नसल्यामुळे होमस्टेच्या मालकांच्या पत्नीने खिडकीवरील पडदा बाजूला करून आत डोकावून पाहिले असता आई व मुलाने नायलॉनच्या दोरीच्या साह्याने गळफास लावून आत्महत्येच्या केल्याच्या स्थितीत आढळून आले. सदर मयत महिला शारदा कृष्णा गावडे (64) आणि मुलगा सुदेश कृष्णा गावडे (35) रा. गोवा असे असून देवगड पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नातेवाईक व मित्र परिवाराशी संपर्क साधला आहे. घटनास्थळी अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आढाव पोलीस निरीक्षक भरत धुमाळ यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली तसेच पोलीस उपनिरीक्षक संतोष भालेराव पोलीस हवालदार महेंद्र महाडिक अधिक तपास करीत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Sangameshwar News – अवैध लाकूड साठ्यावर वनविभागाची कारवाई, पाच ट्रक जळाऊ लाकूड जप्त

Photo – फुलांची आणि फळांची मैफील, पुणेकरांसाठी महानगरपालिकेची पर्वणी

अभिषेक बच्चनने विकला मुंबईतील महालक्ष्मी परिसरातील अलिशान फ्लॅट, 14.5 कोटींची डील

‘150 दिवस सेवाकर्मी’ अभियानात रत्नागिरी नगरपरिषद राज्यात अव्वल, मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांच्या नेतृत्वात पैकीच्या पैकी गुण

वेगळे देश, धर्म आणि वयावरून होणारी टीका त्रासदायक; घटस्फोटाच्या अफवांना प्रियांका चोप्राचे उत्तर

Photo – मुंबईत मुलुंडमध्ये मेट्रोच्या पुलाचा काही भाग कोसळून मोठी दुर्घटना

नोएडा हादरले! कारमध्ये तरुण-तरुणीचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ; प्रेमप्रकरणातून टोकाचे पाऊल उचलल्याचा संशय

Photo – साईचरणी 59 ग्रॅम वजनाचा सुंदर नक्षीकाम असलेला सोन्‍याचा हार अर्पण

अहिल्यानगरमध्ये भाजप पदाधिकाऱ्याचा जुगार अड्डा उद्ध्वस्त! पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरींचा ‘धडाका’; २१ जुगारी अटकेत