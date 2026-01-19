Ratnagiri News – डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवत निवृत्त प्राध्यापकाला गंडा; तब्बल 1 कोटी 23 लाख उकळले

सामना ऑनलाईन
|

दापोली तालुक्यातील एका उच्चशिक्षित माजी प्राध्यापकाला डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवत त्यांच्याकडून तब्बल 1 कोटी 23 लाख उकळण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी 3 संशयितांविरोधात दापोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत दापोली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ येथून विस्तार शिक्षण संचालक पदावरून नुकतेच निवृत्त झालेल्या डॉ. मकरंद जोशी यांना संशयित आकाश शर्मा, शिवप्रकाश व दया नायक यांनी 4 नोव्हेंबर ते 19 जानेवारी या काळात आपण बेंगलोर पोलीस व नवी दिल्ली येथील सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवले. जोशी यांच्या नावे कॅनरा बँक शाखा माटुंगा (मुंबई) येथे खाते असून त्यात 3 कोटी रुपयांचा फ्रॉड झाला असल्याची बतावनी केली आणि त्यांना 50 लाख रुपये दंड भरावा लागेल असं सांगत डिजिटल अरेस्ट करण्याची भीती दाखवण्यात आली. त्यानंतर जोशी यांना ऍक्सीस बँक तुळजापूर, आयडीएफसी बँक मुंबई व आयसीआयसिआय बँक शाखा वाशी, नवी मुंबई या बँकेमधील खात्यात एकूण 1 कोटी 23 लाख रुपये भरायला लावले. या सर्व प्रकारामुळे दापोली तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

डॉ. मकरंद जोशी यांनी याप्रकरणी 3 जणांविरोधात दापोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांना सुत्र हलवली आणि संशयित आकाश शर्मा, शिवप्रकाश, दया नायक यांचेविरोधात भारतीय न्याय संहिता व माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. अधिक तपास पोलीस निरीक्षक महेश तोरस्कर करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

U19 World Cup – बुलबुलियाच्या नेतृत्वात दक्षिण आफ्रिकेची मुसंडी, दुबळ्या संघाला चोपून काढलं

Ratnagiri News – रत्नागिरीत ‘हिट अँड रन’; कारने एका महिलेला चिरडले 

सुनील गावसकर यांचे विराट कोहलीच्या भविष्याबद्दल भाकीत, म्हणाले…

ट्रम्प हट्टाला पेटले! नोबेल मिळाला नाही, मला ग्रीनलँड पाहिजेच

अमेरिकेत देहविक्री आणि ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, हिंदुस्थानी वंशाच्या दाम्पत्यासह पाच जणांना अटक

सुधारणार नाहीत! आईस्क्रीम कप, बॉटल, प्लॅस्टिक… नवीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये कचरा फेकून प्रवाशी पसार, Video आला समोर

थरारक! एसी डब्यात चिमुरडा 2 तास सापासोबत खेळत होता, सीटखाली पडताच ट्रेनमध्ये उडाला हलकल्लोळ

ICC T20 World Cup 2026 सुरू होण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाच्या पायाखालची जमीन सरकली! तीन खेळाडू दुखापतग्रस्त

तीन घरं, तीन ऑटो रिक्षा, लक्झरी कार अन् कोट्यवधींची संपत्ती; व्यापाऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या श्रीमंत भिकाऱ्याची रंगतेय चर्चा