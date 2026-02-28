पतियाळा लॉ युनिव्हर्सिटीमधून राजीव गांधींचे नाव हटवण्याचे प्रयत्न; शैक्षणिक परिषदेकडून ठराव मंजूर, काँग्रेसचा तीव्र विरोध

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पंजाबमधील पटियाला येथील राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परिषदेने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव विद्यापीठाच्या नावातून काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. प्रस्तावानुसार, विद्यापीठाचे नवीन नाव फक्त “राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ” असे असणार आहे. या निर्णयाला विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. जयशंकर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे. त्यांनी सांगितले की हा प्रस्ताव शैक्षणिक परिषदेने मंजूर केला आहे आणि आता तो कार्यकारी परिषदेकडे आणि पंजाब सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय पंजाब सरकारवर अवलंबून आहे.

या निर्णयावर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. पटियाला येथील काँग्रेस खासदार डॉ. धर्मवीर गांधी यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. ते म्हणतात की हे पाऊल निवडणुकीपूर्वी राजकारणाचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न असू शकते. त्यांनी आम आदमी पक्ष, शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपवर राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी असे मुद्दे उपस्थित केल्याचा आरोप केला. ते असेही म्हणाले की देशात संस्थांची नावे बदलण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, ज्यामुळे आपल्या ऐतिहासिक तथ्ये, वारसा वास्तू यावर परिणाम होत आहे.

याआधीही नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, अकाल तख्तचे कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज यांनीही केंद्र सरकारकडे या विद्यापीठाचे नाव बदलण्याची मागणी केली. १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलींनंतर राजीव गांधी यांचे नाव शीख समुदायाच्या भावना दुखावते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. २००६ मध्ये पंजाब सरकारने लागू केलेल्या कायद्यानुसार विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. आता सर्वांचे लक्ष पंजाब सरकार ही शिफारस स्वीकारणार की नाही यावरील अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कुनो अभयारण्यात नवे पाहुणे दाखल, आणखी नऊ चित्त्यांचे आगमन

होळी 2 की 3 मार्चला; जाणून घ्या शास्त्र काय सांगते?

विधानसभेआधी ममता बॅनर्जींचा मास्टरस्ट्रोक! बाबुल, राजीव, मेनका आणि कोयल यांना दिली राज्यसभेची उमेदवारी

Mumbai News – सुरक्षा किट न वापरणं जीवावर बेतलं! चेंबूरमध्ये 6 व्या मजल्यावरून 6 कामगार पडले, एकाचा मृत्यू

अजितदादांच्या संशयास्पद मृत्यूवर पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार गप्प का? FIR साठी त्यांनी दबाव आणला पाहिजे – संजय राऊत

किरीट सोमय्या विरुद्ध इम्तियाज जलील वाद विकोपाला; 10 कोटींच्या मानहानीच्या नोटिसीला जलील यांचे जशास तसे उत्तर

मोठी बातमी – अमेरिका-इस्रायलचा इराणवर हल्ला; तेहरानमध्ये स्फोट, हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजण्यास सुरुवात

स्वघोषित ‘विश्वगुरू’चा बुरखा फाटला; हिंदुस्थानच्या ‘हग्लोमसी’ला धक्का, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी नेत्यांची स्तुती केल्यानंतर काँग्रेसची मोदींवर टीका

Pakistan Afghanistan War – शहबाज शरीफ, असीम मुनीर महान व्यक्ती; पाकिस्तानला उघड पाठिंबा देत ट्रम्प यांनी आगीत तेल ओतलं