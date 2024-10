ऋषभ पंतचा दिल्ली कॅपिटल्सला रामराम? संघाला अनफॉलो केलं, इन्स्टा पोस्ट करत दिले वेगळेच संकेत

टीम इंडियाचा यष्टीरक्षक बॅटर सध्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेमध्ये व्यस्त आहे. पहिल्या कसोटीमध्ये दुखापत झाल्यानंतरही पंतने हिम्मत दाखवत दुसऱ्या डावात दमदार फलंदाजी केली आणि 99 धावा केल्या. अवघ्या एका धावाने त्याचे शतक हुकले होते. विशेष म्हणजे त्याने वेगाने धावा जमवल्या. पुण्यात होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीसाठी तयारी करत असताना आयपीएल 2025 मध्ये पंत दिल्ली कॅपिटल्सला बायबाय करणार असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. याला कारण ठरले ते म्हणजे पंतची इन्स्टाग्रामची स्टोरी.

आयपीएल 2025 च्या मेगा लिलावाआधी प्रत्येक संघ आपल्या खेळाडूंना रिलिज आणि रिटेन करणार आहे. अनेक मिडिया रिपोर्टनुसार दिल्ली कॅपिटल्स पंतला रिटेन करण्याच्या मूडमध्ये असल्याचे दिसते. मात्र याच दरम्यान पंतने एक इन्स्टा पोस्ट केली आणि चाहत्यांनी तर्कवितर्क लढवण्यास सुरुवात केली.

पंतने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक फोटो शेअर केला आहे. यावर लिहिले आहे की, कधी-कधी गप्प राहणे चांगले असते आणि सर्व काही देवावर सोडून देणे. एवढेच नाही तर त्याने दिल्ली कॅपिटल्सच्या अधिकृत अकाऊंटलाही अनफॉ़लो केले आहे.

विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीही त्याने एक पोस्ट केली होती. जर मी लिलावात माझे नाव दिले तर मला कोणती टीम खरेदी करेल का की अनसोल्ड राहील? बोली लागली तर मला किती पैसे मिळतील? असा सवाल पंतने केला होता.

If go to the auction. will I be sold or not and for how much ??

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) October 11, 2024