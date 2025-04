वक्फनंतर केंद्र सरकारचा आता कॅथोलिक चर्चच्या जमिनींवर डोळा? ऑर्गनायझरच्या दाव्यावरून राहुल गांधींचा हल्लाबोल

संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघाचा (RSS) डोळा कॅथोलिक चर्चच्या जमिनींवर असल्याचा आरोप होत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबधित ऑर्गनायझरच्या वेब पोर्टलने दावा केला आहे की, कॅथोलिक संस्थांची जमीन धारण 7 कोटी हेक्टर आहे. आणि ते सर्वात मोठे गैर-सरकारी जमिनींचे मालक आहेत, असाही उल्लेख करण्यात आला आहे. संघाशी संबंधित वेब पोर्टलवर याबाबतचे वृत्त आल्यानंतर RSS आणि भाजपचे लक्ष आता ख्रिश्चन समुदायातील कॅथोलिक चर्चच्या जमिनींकडे असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संभाव्य धोक्याचा इशारा देत याविरोधात लढण्यासाठी संविधान हेच आपली ढाल असल्याचे म्हटले आहे.

राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. सोबत त्यांनी ‘द टेलिग्राफ’ वरील यासंबंधीचे वृत्तही जोडले आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, आपण आधी सांगितले होते की, वक्फ विधेयक आता मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. पण भविष्यात इतर समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी एक चुकीचा पायंडा पाडत आहे. आता RSS आणि भाजपची वक्रदृष्टी ख्रिश्चनांच्या जमिनींकडे वळली आहे. संविधान ही एकमेव ढाल आहे जी आपल्याला अशा हल्ल्यांपासून वाचवते. त्यामुळे संविधानाचे रक्षण करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे, असे राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

I had said that the Waqf Bill attacks Muslims now but sets a precedent to target other communities in the future.

It didn’t take long for the RSS to turn its attention to Christians.

The Constitution is the only shield that protects our people from such attacks – and it is… pic.twitter.com/VMLQ22nH6t

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2025