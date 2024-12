IND vs AUS Test – रोहित शर्मा पुन्हा फ्लॉप, कमिन्सनं मामा बनवलं; ‘निवृत्तीची वेळ जवळ आलीय’, म्हणत नेटकऱ्यांनी डिवचलं

हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया संघात बॉर्डर-गावस्कर कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील चौथा सामना मेलबर्नमध्ये सुरू आहे. आज दुसऱ्या दिवशी हिंदुस्थानच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला 500 धावांच्या आत रोखले. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 474 धावांमध्ये आटोपला. स्टीव्ह स्मिथने 140 धावांची मॅरेथॉन खेळी केली, तर कर्णधार पॅट कमिन्सने 49 धावांचे योगदान दिले. हिंदुस्थानकडून जसप्रीत बुमराह सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्याने सर्वाधिक 4 विकेट्स घेतल्या, तर रविंद्र जडेजाने 3, आकाशदीपने 2 आणि वॉशिंग्टन सुंदरने 1 विकेट घेत त्याला उत्तम साथ दिली.

ऑस्ट्रेलियाला मोठी धावसंख्या रोखल्यानंतर रोहित शर्मा आणि यशस्वी जैस्वाल हिंदुस्थानला चांगली सुरुवात करून देतील अशी अपेक्षा होती. मेलबर्नची खेळपट्टीही फलंदाजीला साथ देत असल्याने रोहितची बॅट तळपणार का याकडे सर्वांचे लक्ष होते. मात्र रोहितने पुन्हा एकदा माती खाल्ली आणि कमिन्सच्या चेंडूवर तो बाद झाला. रोहितने 5 चेंडूत अवघ्या 3 धावा केल्या.

रोहित बाद झाल्यानंतर मैदानात उतरलेला केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल यांची काही काळ जोडी जमली. ही जोडी हिंदुस्थानचा डाव सावरेल असे वाटत असताना पुन्हा एकदा कमिन्सने झटका दिला. एका वेगवान चेंडूवर राहुल बोल्ड झाला आणि हिंदुस्थानला दुसरा धक्का बसला. बाद होण्यापूर्वी राहुलने 42 चेंडूत 24 धावांची खेळी केली. बातमी अपलोड होईपर्यंत हिंदुस्थानच्या 2 बाद 59 धावा झाल्या होत्या. यशस्वी 29 आणि विराट कोहली 2 धावांवर नाबाद आहे.

That’ll be Tea on Day 2 of the 4th Test.

India 51/2

Scorecard – https://t.co/MAHyB0FTsR… #AUSvIND pic.twitter.com/ERTL2a8mOt

— BCCI (@BCCI) December 27, 2024