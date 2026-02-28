आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन, अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांवर रशियाची तीव्र प्रतिक्रिया

इराणच्या पुढाकाराने 28 फेब्रुवारी रोजी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री Sergey Lavrov आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री Abbas Araghchi यांच्यात दूरध्वनीवर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान इराणी मंत्र्यांनी अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणी नेतृत्वाने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. या हल्ल्यांमुळे इराणच्या अणु कार्यक्रमासंदर्भातील शांततापूर्ण तोडगा काढण्याच्या चर्चांना पुन्हा धक्का बसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक बोलावण्याची योजना जाहीर केली.
रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. त्यांनी या कारवाईला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. तसेच या हल्ल्यांमुळे प्रादेशिक आणि जागतिक स्थैर्य व सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.
लावरोव्ह यांनी इस्लामिक रिपब्लिक इराणविरुद्धचे हल्ले तात्काळ थांबवण्याची आणि परिस्थितीला पुन्हा राजकीय व राजनैतिक मार्गाने सोडवण्याची गरज अधोरेखित केली, अशी माहिती रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
