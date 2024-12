दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानला चारली धूळ; WTC Final मध्ये स्थान निश्चित, अंतिम फेरीसाठी तीन संघात चुरस

टी20 वर्ल्डकपमध्ये ज्या टेम्बा बवुमाला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले होते. त्याच टेम्बा बवुमाच्या नेतृत्वात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच जागतिक कसोटी चॅम्पियनशीपच्या फायनलमध्ये धडक मारली आहे. सेंच्युरियन कसोटीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानचा दोन विकेटने पराभव करत ही ऐतिहासिक कामगिरी केली.

पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिला सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानचा दोन विकेटने पराभव केला आहे. पाकिस्तानने दक्षिण आफ्रिकेला 148 धावांचे आव्हान दिले होते. आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या दक्षिण आफ्रिकेची घसरगुंडी झालेली पहायला मिळाली. दक्षिण आफ्रिकेचे 99 या धावसंख्येवर 8 गडी बाद झाले होते. त्यामुळे पाकिस्तान हा सामना जिंकणार असे सर्वांना वाटले होते. परंतु दक्षिण आफ्रिकेला या कठीण परिस्थितीतून सावरलं ते मार्को यान्सन आणि कागिसो रबाडा यांनी. दोघांनीही संयमी फलंदाजी करत पाकिस्तानचे मनसुबे उधळून लावले. रबाडाने 31 धावा आणि मार्को यान्सनने 16 धावा करत संघाला दोन विकेटने विजय मिळवून दिला. त्यांची ही 51 धावांची भागी संघाला WTC फायनलचे तिकीट देऊन गेली.

South Africa are headed to Lord’s for the #WTC25 Final #SAvPAK ➡ https://t.co/vWLh4MSQjm pic.twitter.com/sZ5QBnDAYD

— ICC (@ICC) December 29, 2024