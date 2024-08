Sabarmati Express derailed – रेल्वेचं अपघातसत्र सुरुच; साबरमती एक्सप्रेसचे 22 डबे रुळावरून घसरले

देशभरात रेल्वे गाड्यांचे अपघातसत्र सुरुच आहे. उत्तर प्रदेशमधील कानपूर जिल्यामध्ये शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास साबरमती एक्सप्रेस रुळावरून घसरली. गाडी क्र. 19168 साबरमती एक्सप्रेसचे एकूण 22 डबे रुळावरून घसरले असून कानपूर आणि भीमसेन स्थानकांदरम्यान अडीचच्या रुमारास हा अपघात झाला.

Kanpur, Uttar Pradesh | Sabarmati Express (Varanasi to Ahmedabad) derailed near Kanpur at 02:35 am today. The engine hit an object placed on the track and derailed. Sharp hit marks are observed. Evidence is protected, which was found near the 16th coach from the loco. As per the…

— ANI (@ANI) August 17, 2024