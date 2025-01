Saif Ali Khan Attack – सैफवरील हल्लेखोराला 72 तासानंतर अटक, ठाण्यातून आवळल्या मुसक्या

सैफ अली खान हल्ला प्रकरणात मुंबई पोलिसांना अखेर यश आले आहे. गेल्या 72 तासांपासून फरार असलेल्या आरोपीला पोलिसांनी ठाण्यातून बेड्या ठोकल्या आहेत. ठाण्यातील कासारवडवली भागातील हिरानंदानी लेबर कॅम्पमधून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. विजय दास उर्फ बिजॉय दास उर्फ मोहम्मद इलियास असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी विजय दास याला वांद्र्यातील होली डे कोर्टात हजर केला जाणार आहे.

UPDATE | Saif Ali Khan attack case | Mumbai Police has confirmed that the accused was using multiple names including Vijay Das, Bijoy Das, and Mohammed Iliyas. https://t.co/0n0JQzTWDs

— ANI (@ANI) January 19, 2025