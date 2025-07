विजेच्या धक्क्याने बालकाचा मृत्यू, जामखेडमध्ये आठवड्यातील तिसरी घटना

क्रिकेट खेळताना स्लॅबवर गेलेला बॉल फ्लेक्सच्या लोखंडी पाइपने काढत असताना मुख्य वीजवाहिनीचा शॉक लागून 12 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. ही घटना शहरातील खर्डा चौकाजवळील टेकाळेनगर या ठिकाणी घडली. विजेच्या तारांना चिकटून मृत्यू झाल्याची आठ दिवसांतील तिसरी घटना आहे. प्रणव प्रशांत टेकाळे (वय 12, रा. टेकाळेनगर) असे मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव आहे.

जामखेड शहरातील खर्डा चौकातील टेकाळेनगर येथे आज सायंकाळी प्रणव टेकाळे मित्रांसोबत घराजवळ क्रिकेट खेळत होता. खेळताना बॉल स्लॅबवर गेला. जवळच मुख्य विजेच्या तारा होत्या. प्रणव फ्लेक्सच्या लोखंडी पाइपने बॉल काढत असताना लाइटच्या तारांना धक्का लागून त्याचा जागीच मृत्यू झाला. नातेवाईकांनी त्याला तातडीने रुग्णालयात नेले. मात्र, उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. आठ दिवसांपूर्वीच जामखेड तालुक्यातील बाळगव्हाण येथील उसाच्या शेतात खत टाकण्यासाठी गेलेल्या बाप-लेकाचा शेतात पडलेल्या विजेच्या तारांना चिकटून मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी महिला वायरमनला दोषी ठरवून मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

महावितरण अनभिज्ञ!

दरम्यान, शहरातील सदाफुलेवस्ती येथील टेकाळेनगर येथे विजेचा धक्का लागून बालकाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची माहिती शहरात पसरली. मात्र, महावितरणच्या अधिकाऱयांना काहीही माहीत नव्हते. घटनेनंतर तीन तास झाले, तरीही महावितरणचा अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाला नव्हता.

Child Dies of Electric Shock in Jamkhed; Third Incident This Week

A child tragically died of an electric shock in Jamkhed, marking the third such incident in the area within a week. Authorities urged urgent safety measures.

