Saif Ali Khan Attacked – सैफवर न्यूरो सर्जरी आणि प्लास्टिक सर्जरी दोन्ही केल्या, प्रकृती स्थिर; लीलावती हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दिली माहिती

अभिनेता सैफ अली खानवर लीलावती हॉस्पिटलमध्ये दोन शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्याची प्रकृती आता स्थित असून सुधारणा होत आहे. लीलावती हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी माध्यमांशी संवाद साधत त्याच्या प्रकृती विषयी अपडेट दिली.

सैफ अली खानला लीलावती हॉस्पिटलमध्ये रात्री 2 वाजेच्या सुमारास उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. आरोपीने केलेल्या हल्ल्यात सैफच्या पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. चाकू त्याच्या पाठीच्या कण्यात घुसला होता. शस्त्रक्रिया करून हा चाकू बाहेर कढण्यात आला. पाठीच्या कण्यातून होणारा स्त्रावही रोखण्यात आला आहे, अशी माहिती लीलावती हॉस्पिटलचे डॉक्टर नितीन डांगे यांनी दिली.

VIDEO | Doctor Nitin Dange, Neurosurgeon at Lilavati Hospital, provides an update on actor Saif Ali Khan’s condition. Saif Ali Khan was admitted to the hospital after being attacked by an intruder early this morning at his Bandra home: Here’s what he said:

“Mr Saif Ali Khan was… pic.twitter.com/2mWNTBVzAb

— Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2025