BJP-RSSचा अजेंडा; म्हणून न्यायदेवच्या डोळ्यावरील पट्टी हटवली अन् हातात…, संजय राऊत यांचं टिकास्त्र

न्यायदेवतेच्या हातातील तलवार अन्याय, बलात्कार, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना वाशिंग मशीनमध्ये टाकणाऱ्यांचे मुंडके उडवण्यासाठी असते. माझ्यासमोर किती मोठी व्यक्ती, ती व्यक्ती किती पदसिद्ध, श्रीमंत किंवा शक्तीमान आहे हे पाहून मी न्याय करणार नाही यासाठी डोळ्यावर पट्टी असते. न्याय सगळ्यासाठी समान, हा न्यायाचा तराजू आहे. पण न्यायदेवतेच्या हातात तलवारी ऐवजी संविधान देण्यात आले असून डोळ्यावरील पट्टीही काढण्यात आली आहे. हा भाजप, आरएसएसचा अजेंडा आहे, असे टिकास्त्र शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केले.

गुरुवारी सकाळी माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षात न्याय, संविधानाचे रक्षण झाल्याचे आम्ही पाहिले नाही. त्यामुळे संविधान धोक्यात असल्याचा नारा आम्हाला लोकसभा निवडणुकीवेळी द्यावा लागला. देशातले संविधान बदलायचे संपूर्ण कारस्थान रचण्यात आले होते. पण देशाच्या जनतेने संविधान वाचवण्यासाठी मोदींचे बहुमत काढून टाकले. यातून मार्ग काढण्यासाठीच न्यायालयाच्या काही लोकांनी भाजपला मदत करायचे ठरवले. अन्यथा अचानक डोळ्यावरील पट्टी काढून हातात संविधान देण्याचे कारण नव्हते.

न्यायदेवता आता उघड्या डोळ्याने खून, बलात्कार, भ्रष्टाचार पाहू शकेल. मोदी, शहा, फडणवीस, मिंधे हे उघड्या डोळ्याने सगळे करताहेत आणि करायलाही लावताहेत. त्यामुळे त्यांनी न्यायदेवच्या डोळ्यावरील पट्टी, हातातील तलवार काढून टाकली आणि हातात संविधान दिले. पण संविधानाचे रक्षण किंवा संविधानानुसार काम होतंय का? असा सवाल करत आम्ही सगळे याचे व्हिक्टीम असल्याचे राऊत म्हणाले.

#WATCH | On the new justice statue in the Supreme Court, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, “The court’s job is to protect the constitution and serve justice as per the constitution. But is it happening in the SC? What are they trying to prove by replacing the sword in the hand… pic.twitter.com/iG184otwau

