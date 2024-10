लोकमताच्या शेअर बाजारात ट्रेन्ड आमच्या बाजुनं, आम्ही उद्याचे सत्ताधारी! – संजय राऊत

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शेकाप, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष आणि आप असा महाविकास आघाडीचा मोठा संसार आहे. मंगळवारी रात्री जागावाटपाचे जवळजवळ 99 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. इतरांनी याद्या जाहीर केल्या, कारण त्यांना विरोधी पक्षात बसायचे आहे. आम्हाला सरकार बनवायचे असून आम्ही उद्याचे सत्ताधारी आहोत. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघ तोलून, मापून, मोजून जागावाटप करत आहोत. सत्ताधाऱ्यांना जेवढा वेळ लागतो तेवढा आम्हाला लागला, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत म्हणाले. आज सायंकाळपर्यंत तिन्ही पक्षाचे प्रमुख नेते पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत घोषणा करतील अशी माहितीही त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

शिवसेना किती जागा लढणार या प्रश्नावर राऊत यांनी सूचक विधान केले. शिवसेना या मैदानातील अनुभवी खेळाडू आहे. त्यामुळे शिवसेनेला सेंच्युरी मारावीच लागेल. शिवसेनेने फक्त जागावाटपातच नाही, तर विजयातही सेंच्युरी मारावी अशी लोकांची अपेक्षा आहे. शिवसेना हा महाराष्ट्राची अस्मिता, स्वाभिमान जपणारा, मराठी माणसाचा पक्ष आहे. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज आहे, असे राऊत म्हणाले.

