मणिपूरमध्ये सुरक्षा दलांना यश, मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे, स्फोटके जप्त

मणिपूरमधील सुरक्षा दलांनी गेल्या २४ तासांत तीन जिल्ह्यांमधून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि स्फोटके जप्त केली आहेत. ही कारवाई चुराचंदपूर, कांगपोक्पी आणि इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यात करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान एका दहशतवाद्याला अटक करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले.
चुराचाचंदपूर जिल्ह्यातील गेलमोल गावात शोध मोहिमेदरम्यान, सुरक्षा दलांनी एक लांब पल्ल्याचे रॉकेट, एक रॉकेट लाँचिंग स्टँड, बॅटरीचे तुकडे आणि अंदाजे 40 किलोग्रॅम स्फोटके असलेल्या पाच वाळूच्या पिशव्या जप्त केल्या. कांगपोक्पी जिल्ह्यातील गेलबुंग जंगलात, सुरक्षा दलांनी एक सीएमजी कार्बाइन आणि मॅगझिन, एक 303 रायफल, दोन पिस्तूल आणि मॅगझिन, नऊ इम्प्रूव्हाइज्ड बोल्ट-अॅक्शन सिंगल-बॅरल गन, एक घरगुती एसबीबीएल, एक स्थानिकरित्या बनवलेला ग्रेनेड, 46 जिवंत काडतुसे, 80 रिकामे शेल, एक सेफ्टी फ्यूज, एक डेटोनेटर, तीन पीईके, चार पंप, एक पंप स्टँड, दोन बाओफेंग हँडसेट, एक मॅगझिन पाउच जप्त केले.
कांगचुप पोलिस स्टेशन हद्दीतील सोंगलुंग गावाभोवतीही एक मोठी कारवाई करण्यात आली. येथे सुरक्षा दलांनी एक हेकर अँड कोच जी3 रायफल आणि मॅगझिन, दोन बोल्ट-अॅक्शन रायफल, चार पुल मेकॅनिझम रायफल, एक इम्प्रूव्हाइज्ड मोर्टार, दोन नंबर 36 हँड ग्रेनेड, आर्मिंग रिंग्ज आणि डेटोनेटर, दोन जी 3 जिवंत राउंड आणि एक हँडहेल्ड रेडिओ सेट जप्त केले.
दरम्यान मणिपूर पोलिसांनी इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यातील वांगोई पोलिस ठाण्याअंतर्गत चंद्रनाडी लामखाई परिसरातून रोनाल्डो थौडम उर्फ लामजिंगबा (२३), केसीपी (पीडब्ल्यूजी) कॅडर, हाओरेबी मायाई लाइकाईचा रहिवासी याला अटक केली.