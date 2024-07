सूरत इमारत दुर्घटना; आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू, NDRF आणि SDRF कडून बचावकार्य सुरूच

गुजरातच्या सूरत शहरात पाच मजली इमारत कोसळल्याने आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. शनिवारी संध्याकाळी ही दुर्दैवी घटना घडली. एका महिलेला वाचवण्यात यश आले आहे. तिची प्रकृती स्थिर आहे. पोलीस, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफकडून बचावकार्य अद्याप सुरूच आहे. आणखी काही लोक ढिगाऱ्याखाली दबल्याची शक्यता आहे.

#WATCH | Gujarat: Rescue operation underway in Sachin area of Surat where a four-floor building collapsed, yesterday.

According to police, three bodies have been retrieved while several people are feared trapped inside. pic.twitter.com/nbgwwfqCy7

— ANI (@ANI) July 7, 2024