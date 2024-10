RATAN TATA हिंदुस्थाननेच नाही तर मानवतेने एक दयाळू नेता गमावला, आदित्य ठाकरे यांनी वाहिली श्रद्धांजली

टाटा समूहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांचे बुधवारी मुंबईतील ब्रिज कँडी रुग्णालयात निधन झाले. ते 86 वर्षांचे होते. रतन टाटा यांच्या निधनामुळे देशानेच नाही तर मानवतेने एक दयाळू नेता गमावला आहे, अशा शब्दात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख,आमदार आदित्य ठाकरे यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

With the passing away of Ratan Tata sir, not just India, but humanity has lost a compassionate leader.

A business tycoon who also excelled at philanthropy.

I will always remember him, not just for his commitment to business and philanthropy, or only for his compassion for…

