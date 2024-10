RATAN TATA देशाने सच्चा देशभक्त गमावला, अंबादास दानवे यांनी वाहिली श्रद्धांजली

टाटा उद्योगसमूहाचे प्रमुख रतन टाटा यांचे बुधवारी निधन झाले. रतन टाटा यांच्या निधनामुळे देशाने एक सच्चा देशभक्त गमावला अशा शब्दात शिवसेना नेते, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

The nation has lost a true patriot, man who cared for every creature around him. May his soul rest in peace. We will miss you #RatanTata ji. You truly lived with a motto ‘NATION FIRST’.. 💐💐😢#रतनटाटा #RatanTata pic.twitter.com/dccVNxXnlT

— Ambadas Danve (@iambadasdanve) October 9, 2024