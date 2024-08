उद्धव ठाकरे यांनी घेतली राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सध्या दिल्लीच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्राबाबत आणि राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात बुधवारी नवी दिल्लीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंची भेट घेतली. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाळ यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.

#WATCH | Former Maharashtra CM and Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray along with his son Aaditya Thackeray met Congress national president Mallikarjun Kharge and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, in Delhi

(Source: AICC) pic.twitter.com/svRwqm0TMR

— ANI (@ANI) August 7, 2024