चिपळूणमधील खेर्डी एमआयडीसीतील ‘श्री एम’ पेपर मिलला भीषण आग, सुदैवाने जीवितहानी नाही

सामना ऑनलाईन
|

चिपळूण येथील खेर्डी एमआयडीसी परिसरात असलेल्या ‘श्री एम’ पेपर मिल या खासगी कंपनीला आज दुपारच्या सुमारास अचानक भीषण आग लागली. आगीचे स्वरूप इतके भयंकर होते की, काही क्षणांतच कंपनीच्या आवारात आगीच्या ज्वाळा आणि आकाशात काळ्या धुराचे प्रचंड लोट पसरले. सुदैवाने, या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते.

आज दुपारी अचानक कंपनीच्या एका विभागातून धूर येत असल्याचे लक्षात आले. काही कळायच्या आतच आगीने रौद्ररूप धारण केले. ही पेपर मिल असल्याने कंपनीमध्ये कागद, पुठ्ठा आणि कच्च्या मालाचा मोठा साठा होता. ज्वलनशील पदार्थ आणि कागदाच्या संपर्कामुळे आगीचा भडका उडाला आणि क्षणार्धात आगीने संपूर्ण युनिटला आपल्या कवेत घेतले. आकाशात उठणारे धुराचे काळे लोट पाहून परिसरातील नागरिक आणि कामगारांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. घटनेची गंभीरता ओळखून कंपनी प्रशासनाने तत्काळ हालचाल करत कंपनीत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची सुरक्षित सुटका केली, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.

आगीची माहिती मिळताच चिपळूण नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांसह नजीकच्या औद्योगिक वसाहतींमधील इतर युनिट्सचे पाण्याचे टँकर आणि कर्मचारी मदतीसाठी घटनास्थळी दाखल झाले. आग विझवण्यासाठी पाण्याचा मारा सतत सुरू होता, मात्र कागद आणि प्लास्टिक साहित्यामुळे आग धुमसतच होती. आगीचे लोळ आणि धूर एमआयडीसी परिसराच्या बाहेरही दिसत असल्याने आसपासच्या गावांमध्येही भीतीचे वातावरण पसरले होते. खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक नागरिकांनी आपल्या घरांची दारे-खिडक्या बंद करून घेतल्या होत्या.

घटनास्थळी पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी दाखल झाले असून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम सुरू आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असले तरी प्राथमिक अंदाजानुसार शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असावी, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या आगीत कंपनीतील महागडी यंत्रसामग्री, तयार माल आणि इमारतीचे स्ट्रक्चर यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सायंकाळपर्यंत आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यासाठी बचाव पथकाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू होते

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

PHOTO – मतदार यादीतील गोंधळ तातडीने दूर करा, आदित्य ठाकरे यांनी घेतली निवडणूक आयुक्तांची भेट

IND Vs SA 2nd Test – मार्को यान्सनचा भेदक मारा अन् 15 वर्षांनी घडला नवा विक्रम; टीम इंडिया बॅकफुटवर

उत्तम आरोग्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी कोणते पाणी प्यायला हवे, वाचा

धर्मेंद्र यांच्या शेवटच्या चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित, चाहते भावूक

हिवाळ्यात दररोज अंडी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

भाजपने प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवल्यास त्यांची एकही जागा येणार नाही, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

‘एका युगाचा अंत …’ ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना कलाकारांनी वाहिली श्रद्धांजली

INS Mahe Commissioned Indias First Mahe-Class ASW Shallow Water Craft Joins Western Naval Command

INS Mahe नौदलात दाखल! स्वदेशी ‘ASW-SWC’ मुळे तटीय संरक्षण मजबूत

ही घटना अस्वस्थ करणारी…, तेजस कोसळले मात्र शो सुरू, अमेरिकन पायलटने व्यक्त केली नाराजी