शुभमन गिल-यशस्वी जयस्वालसह 3 खेळाडू Asia Cup 2025 मधून बाहेर? वाचा…

सामना ऑनलाईन
|

Asia Cup 2025 चा रणसंग्राम 9 सप्टेंबर पासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे पुढील 10 ते 12 दिवसांमध्ये हिंदुस्थानच्या 15 सदस्यीय संघाची घोषणा करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. आशियाई चषकात ऋषभ पंत खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे. परंतु आता टीम इंडियाच्या कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल, यशस्वी जयस्वालसह आणखी खेळाडू आशियाई चषकामध्ये खेळणार नसल्याचे वृत्त आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, शुभमन गिल, यशस्वी जस्वाल, केएल राहुल हे खेळाडू आगामी आशियाई चषकामध्ये खेळताना दिसणार नाहीत. 28 ऑगस्टपासून दुलीप करंडकाला सुरुवात होणार आहे. या करंडकात शुभमन गिल उत्तर विभागाचे नेतृत्व करणार आहे. तसेच यशस्वी जयस्वाल पश्चिम विभागाकडून मैदानात उतरणार आहे. त्यामुळे हे दोन्ही खेळाडू आशियाई चषकामध्ये खेळण्याची शक्यता फार कमी आहे. तसेच केएल राहुलची सुद्धा आशियाई चषकासाठी निवड होण्याची शक्यता कमी आहे. टी20 फॉरमॅटमध्ये होणाऱ्या या आशियाई चषकासाठी संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा ही सलामीची जोडी असल्याचं सुद्धा या टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ahilyanagar News – आठवीच्या विद्यार्थ्यावर वर्गमित्रांनी केला चाकू हल्ला, रुग्णालयात उपचार सुरू; गुन्हा दाखल

जिल्हा परिषद शिक्षकावर चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचाराचा आरोप, आर्थिक तडजोडीतून प्रकरण दडपल्याची चर्चा

‘सुमडीत’ विकून, नाहीतर ‘कोपच्यात’ बसून; राजापूरात गोवा बनावटीची दारूची होतेय विक्री

निवृत्ती घ्यायच्या वयात पठ्ठ्याने पुनरागमन केलं, 42 महिन्यांनी मैदानात उतरताच झाला भावुक

Photo – पुण्यात श्रावणसरी, नागरिकांची तारांबळ

मोठी बातमी! ऋषभ पंत Asia Cup 2025 मधून बाहेर, वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळण्यावरही सस्पेन्स

Ratnagiri News – वृद्ध महिलेची हातपाय बांधून निर्घृण हत्या, अज्ञात आरोपींचा शोध सुरू

Mumbai News – सहकाऱ्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवत एक कोटीची मागणी, महिला बँक कर्मचारीला अटक

पिस्ता खाल तर निरोगी राहाल, वाचा