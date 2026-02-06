सोलापुरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून सक्तीने धर्मांतर, वकील कुटुंबासह पाचजणांवर गुन्हा दाखल

सोलापूर शहरातील उपनगरात वास्तव्यास असलेल्या 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याची आणि त्यानंतर बळजबरीने धर्मांतर करून निकाह लावल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून, सोलापूर शहर पोलिसांनी एका वकिलासह पाचजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याप्र्रकरणी आतापर्यंत तिघांना अटक करण्यात आली आहे.
पीडित मुलगी शहरातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहे. आरोपींनी तिला फूस लावून पळवून नेले. पीडितेच्या पालकांनी मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी तपास चक्रे वेगाने फिरवली.
मुलीला अज्ञातस्थळी नेऊन वारंवार अत्याचार करण्यात आले. केवळ अत्याचार करूनच आरोपी थांबले नाहीत, तर त्यांनी पीडितेचे बळजबरीने धर्मांतर केल्याचा खळबळजनक प्रकार तपासादरम्यान समोर आला आहे. आरोपींनी कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करत आणि पीडितेवर दबाव टाकत तिचा ‘निकाह’ लावून दिला. या संपूर्ण प्रकरणात एका वकिलाची भूमिका संशयास्पद असून, त्याने या प्रक्रियेसाठी बनावट कागदपत्रे किंवा कायदेशीर कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
पीडितेच्या पालकांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सोलापूर पोलिसांनी ‘पोक्सो’अंतर्गत तसेच ऍट्रॉसिटी आणि धर्मांतर प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह त्याच्या दोन साथीदारांना अटक केली आहे. अशा प्रकारे इतर मुलींनाही लक्ष्य केले गेले आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे. अल्पवयीन मुलीबाबतीत घडलेला हा प्रकार माणुसकीला काळिमा फासणारा असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
गेल्या वर्षी सोलापुरात एका अल्पवयीन हिंदू मुलीला फूस लावून पळवून नेणे आणि तिचे धर्मांतर करून निकाह लावल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणात हिंदू संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘हिंदू जनगर्जना मोर्चा’ काढला होता. या घटनेमुळे शहरात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याची मागणी जोर धरू लागली होती.
सोलापूरच्या एमआयडीसी आणि वडाळा नाका परिसरातून काही हिंदू मुली बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर आल्या होत्या. तपासाअंती यातील काही मुलींनी परधर्मीय तरुणांशी लग्न केल्याचे आणि धर्मांतर केल्याचे कागदोपत्री पुरावे समोर आले होते. पालकांनी असा आरोप केला होता की, मुलींवर जादूटोणा किंवा दबावाचा वापर करून हे धर्मांतर घडवून आणले गेले.
काही घटनांमध्ये असे दिसून आले की, सोलापुरातील काही ठरावीक वकील आणि एजंट्सच्या मदतीने मुलींचे वय वाढवून किंवा संमती दर्शवणारी बनावट शपथपत्रे तयार करून धर्मांतर प्रक्रिया कायदेशीर भासवण्याचा प्रयत्न केला गेला. सध्या तुम्ही विचारलेल्या ताज्या प्रकरणातही वकिलाचे नाव येणे, हा जुन्याच पद्धतीचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे.
मागील दोन वर्षांतील पोलीस नोंदीनुसार, सोलापूर जिह्यातील बार्शी, पंढरपूर आणि सांगोला भागातील काही मुलींना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे धर्मांतर केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यातील अनेक प्रकरणांत मुलींना परराज्यात (विशेषतः कर्नाटक सीमेवर) नेऊन त्यांचे धर्मांतर करण्यात आले होते.