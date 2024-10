प्रख्यात संशोधक आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्यासह 150 जणांना दिल्लीच्या सीमेजवळ अटक!

चीनने गेल्या पाच वर्षांत हिंदुस्थानचा मोठा भूभाग गिळला असून भूमिपुत्र गुराख्यांना या जागेत जाण्यापासून चिनी सैनिक अडवत आहेत. या गंभीर गोष्टीकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले असून देशापासून सत्यही लपवल्याचा आरोप करणारे प्रख्यात संशोधक आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्यासह 150 जणांना दिल्ली पोलिसांनी सिंधू सीमेवरून अटक केली आहे.

सोनम वांगचुक यांची ‘दिल्ली चलो पदयात्रा’ हरियाणातून दिल्लीत दाखल होण्याआधीच पोलिसांना त्यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांना अटक केली. वांगचुक यांच्यासह काही आंदोलकांना नरेला इंटस्ट्रीयल एरिया पोलीस स्थानकात नेण्यात आले आहे. दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थेचा हवाला देत त्यांना अटक करण्यात आली असून आंदोलकांना वेगवेगळ्या पोलीस स्थानकात ठेवण्यात आले आहे.

#WATCH | Delhi: Visuals from outside Narela Industrial Area Police Station where activist Sonam Wangchuk and others were brought after police detained them from the Singhu border pic.twitter.com/kT69eD7IAa

