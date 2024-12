देशाच्या प्रगतीत आणि विकासात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे अतुलनीय योगदान, सोनिया गांधी यांनी वाहिली श्रद्धांजली

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी काँग्रेसची बैठक पार पडली. या बैठकीत सिंग यांना श्रद्धांजली वाहिली गेली. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सिंग यांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेशी काँग्रेसने सोशल मीडियावर सोनिया गांधी यांनी सिंग यांच्यासाठीचा शोक संदेश जारी केला.

आपल्या शोक संदेशमध्ये सोनिया गांधी म्हणाल्या की डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनामुळे माझे वैयक्तिक नुकसान झाले आहे. सिंग हे माझे चांगले मित्र आणि मार्गदर्शक होते. सिंग हे विनम्र होते आणि त्यांचे विचार दृढ होते.

