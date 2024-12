दक्षिण कोरियात मोठा अपघात, धावपट्टीवरुन विमान घसरले; 62 जणांचा मृत्यू

दक्षिण कोरियातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. रविवारी 175 प्रवासी आणि सहा क्रू सदस्य असलेले विमान धावपट्टीवरून घसरले आणि दक्षिण कोरियाच्या मुआन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भिंतीवर आदळल्याची दुर्देवी घटना घडली आहे.यानंतर विमानाला आग लागली आहे. योनहॅपच्या प्राथमिक अहवालानुसार, विमान अपघातातील मृतांची संख्या 62वर पोहोचली आहे.आगीची माहिती मिळताच विमानतळावर तैनात असलेल्या अग्निशमन दलाच्या पथकाने धाव घेत आग आटोक्यात आणली. या विमानात सुमारे 181 प्रवासी होते.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024