मनू भाकरने केले नीरज चोप्राचे अभिनंदन; सोशल मिडीयावर पुन्हा एकदा रंगली लग्नाची चर्चा

हिंदुस्थानचा भालेफेकपटू नीरज चोप्राने पुन्हा एकदा जबरदस्त कामगिरी केली आहे. डायमंड लीग स्पर्धेत त्याने दुसरे स्थान पटकावले. सराव सत्रादरम्यान डाव्या हाताला झालेल्या दुखापतीनंतरही त्याने डायमंड लीगच्या अंतिम फेरीत सहभाग घेत दुसरे स्थान पटकावले आहे. या कामगिरीबाबत नेमबाज मनू भाकरने नीरजचे अभिनंदन केले. त्यानंतर सोशल मिडीयावर पुन्हा त्या दोघांच्या लग्नाच्या चर्चा रंगल्या आहेत.

ग्रेनाडाच्या अँडरसन पीटर्सने पहिल्याच प्रयत्नात 87.87 मीटरची फेक करत मिळवलेली आघाडी कायम राखली. नीरज चोप्राने तिसऱ्या प्रयत्नात 87.86 मीटरची फेक करत दुसरे स्थान पटकावले. जर्मनीच्या ज्युलियन वेबरने 85.97 मीटरसह तिसरे स्थान पटकावले. नीरज चोप्राने स्पर्धेत दुसरे स्थान मिळवल्यानंतर नेमबाज मनू भाकरने पोस्ट करत त्याचे अभिनंदन केले आहे. आणखी एका स्पर्धेत चांगली केल्यानं नीरज तुझं अभिनंदन…आता लवकरात लवकर बरे होऊन, पुढील वर्षांत तुला आणखी यश मिळावे, असं मनू भाकरने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

Congratulations @Neeraj_chopra1 on a fantastic season in 2024. Wishing you a speedy recovery and more success in the coming years.#NeerajChopra https://t.co/4NUgfVtiAf

— Manu Bhaker🇮🇳 (@realmanubhaker) September 15, 2024