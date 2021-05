स्पुटनिक लसीची किंमत 995 रूपये, पुढच्या आठवड्यात बाजारात विक्रीसाठी येण्याची चिन्हे

रशियाने तयार केलेली कोरोनावरील लस Sputnik V ही पुढच्या आठवड्यापासून हिंदुस्तानात खुल्या बाजारात विक्रीला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या लसीच्या किंमतीबाबत मोठी उत्सुकता होती. या लसीची किंमत 995 रुपये असणार आहे. हैदराबाद येथील डॉ.रेड्डीज लॅबोरेटरीने ही लस आयात केली असून त्यांनीच शुक्रवारी किंमतीबाबत माहिती दिली. या लसीला केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाळेकडून परवानगी मिळाली आहे. लसीची पहिली खेप 1 मे रोजीच देशात आली असून त्यातल्या 100 कुप्या चाचणी-परीक्षणासाठी केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आल्या होत्या.

First doses of #SputnikV administered in India. On the picture Deepak Sapra, Global Head of Custom Pharma Services at @drreddys Laboratories is getting a shot of Sputnik V in Hyderabad. ✌️ pic.twitter.com/iBbTeB2DmT

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 14, 2021