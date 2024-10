बापरे! सूर्यावर आत्तापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ज्वाळा

ऑक्टोबर सुरू होताच तापमान वाढीत लक्षणीय बदल झालेला पाहायला मिळतोय. त्यातच आता अंतराळ संशोधन संस्था नासाने सूर्यावर झालेल्या स्फोटाबद्दलची माहिती दिली आहे. सूर्यावर आत्तापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ज्वाळा आल्याचे नासाने सांगितले आहे. तज्ञांच्या मते मागील नऊ वर्षांपेक्षा या ज्वाळा कित्येक पटीने जास्त आहेत.

Here’s another view of today’s X9-class solar flare, the most powerful of this solar cycle, featuring two different wavelengths of extreme ultraviolet light captured by NASA’ Solar Dynamics Observatory. 🧐 pic.twitter.com/pgruMrNdjC

