दिल्ली मद्य घोटाळा – BRS नेत्या के कविता यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

भारत राष्ट्र समितीच्या विधानपरिषेदच्या आमदार व तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची मुलगी के कविता यांना दिल्ली मद्य घोटाळ्या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केली होती. गेल्या पाच महिन्यांपासून त्या तुरुंगात होत्या. अखेर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी व सीबीआयने दाखल केलेल्या दोन्ही गुन्ह्यात जामीन मंजूर केल्याने के कविता यांचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Supreme Court grants bail to BRS leader K Kavitha in the excise policy irregularities case. Supreme Court sets aside Delhi High Court order which rejected her bail plea pic.twitter.com/7btCnn0wM0

के कविता यांना दहा लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर तसेच त्यांचा पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ”के कविता या गेल्या पाच महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. या प्रकरणात तब्बल 493 साक्षीदार व मोठ्या प्रमाणात कागदपत्र असल्याने त्याच्या तपासासाठी भरपूर वेळ लागणार आहे”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court directs BRS leader K Kavitha to surrender her passport; directs to release her on bail in both CBI and ED cases forthwith

