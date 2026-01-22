लाल किल्ला हल्ला प्रकरणातील लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याची क्युरेटिव्ह याचिका; सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

सामना ऑनलाईन
|

लाल किल्ल्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा प्रमुख आरोपी आणि सूत्रधार असलेला लष्कर ए तोयबाचा दहशतवादी मोहम्मद अरीफ उर्फ अश्फाक याने फाशीच्या शिक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या विशेष खंडपीठाने अश्फाकच्या याचिकेची दखल घेतली असून केंद्र सरकार, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा(एनआयए) व इतर यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे.

अपील आणि पुनर्विलोकन या दोन्ही टप्प्यांवर त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आल्याचे आरिफने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. फाशीच्या शिक्षेतून दिलासा मिळवण्यासाठी त्याने आता क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करत फाशीच्या शिक्षेबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. यापूर्वी 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आरिफची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली होती.

2000 सालच्या लाल किल्ला प्रकरणात आरिफ आरोपी आहे. त्याने इतर दहशतवाद्यांसोबत मिळून हल्ला केल्याच्या कटात तो दोषी आढळला होता. याप्रकरणी ऑक्टोबर 2005 मध्ये सत्र न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आरिफने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करत आपल्या निकालाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत एनआयए आणि केंद्र सरकारकडे सविस्तर उत्तर मागितले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईत पहिल्यांदाच कुस्तीचा महासंग्राम, देशातील चार बलाढ्य कुस्ती राज्यांचा ‘महामुकाबला’

crime news new

चिपळूणमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन, पोलिसांनी शिक्षकाला केले अटक

Chhattisgarh News – स्टील प्लांटमध्ये मोठी दुर्घटना; कोळसा भट्टीत भीषण स्फोट, 7 कामगारांचा मृत्यू

Republic Day 2026 – अयोध्येपासून दिल्लीपर्यंत देशातील मोठी मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर; सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्ट

Air India Plane Crash Case – बोईंग 787 विमानातील तांत्रिक बिघाडामुळे दुर्घटना, अमेरिकेतील संस्थेचा दावा

बंगळुरू विमानतळावर दक्षिण कोरियन महिलेचा कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग, आरोपीला पोलिसांकडून अटक

Jammu Kashmir – किश्तवाडमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये पुन्हा चकमक सुरू

कर्नाटकात राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष, भाषणातील भाग वाचण्यास नकार देत राज्यपालांचा सभागृहातून काढता पाय

न्यूझीलंडमध्ये हॉलिडे पार्कवर भूस्खलन, ढिगाऱ्याखाली अनेक जण दबले