मुस्लीम बहुलभागाचा न्यायाधीशांकडून ‘पाकिस्तान’ असा उल्लेख; सर्वोच्च न्यायालयाने मागवला अहवाल

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी बंगळुरू येथ झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लीम बहुलभागाचा उल्लेख ‘पाकिस्तान’ असा केला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून दखल घेतली आहे. सुनावणी दरम्यान घडलेल्या प्रकारणाचा सविस्तर अहवाल उच्च न्यायालयाकडे मागवण्यात आला आहे.

देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रहुड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत आणि हृषिकेश रॉय यांचा समावेश असलेल्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं शुक्रवारी सकाळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागवण्याचा आदेश दिला.

A judge of an Indian Constitutional Court referring to fellow citizens of a different faith as Pakistani! Astonishing!

अलीकडेच, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वेदव्यासचार श्रीशानंद यांच्या दोन व्हिडीओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत, ज्यामध्ये ते आक्षेपार्ह टिप्पणी करताना दिसले. एका व्हिडिओमध्ये ते बंगळुरूमधील एका भागाचा ‘पाकिस्तान’ असा उल्लेख करताना दिसत होते. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये तो एका महिला वकिलावर आक्षेपार्ह टिप्पणी करताना दिसत आहे.

We call upon the Chief Justice of India to take suo moto action agsinst this judge and send him for gender sensitisation training. pic.twitter.com/MPEP6x8Jov

— Indira Jaising (@IJaising) September 19, 2024