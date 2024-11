खोके देऊन आमदार विकत घेतले, पैसे देऊन आता मतदार विकत घेणार का? सुप्रिया सुळे यांचा सवाल

या सरकारने नोटबंदी केली होती, मग विनोद तावडेंकडे एवढी रोख रक्कम आली कशी असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे. तसेच खोके देऊन आमदार विकत घेतले, पैसे देऊन आता मतदार विकत घेणार का? असेही सुळे म्हणाल्या.

सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हा सुळे म्हणाल्या की, या देशात नैतिकता राहिली आहे की नाही, जर पैसे देऊन निवडणुक लढवणार असतील तर आमच्यासारख्या लोकांनी काय करायचे. 50 खोके देऊन तुम्ही आमदार विकत घेतले आात मतदारही विकत घेणार का? या देशात लोकशाही आहे, या भिती आणि दडपशाहीचा मी जाहीर निषेध करते. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि आणि हे आरोप खरे असतील तर राजीनामे देऊन मान्य करावे की हो हे गलिच्छ राजकारण आम्ही केलंय म्हणून. निवडणूक आयोगाने सामान्य नागरिकांना न्याय दिला पाहिजे असे सुळे म्हणाल्या.

VIDEO | Lok Sabha MP and NCP (SP) working president Supriya Sule (@supriya_sule) addresses a press conference in Baramati over Bahujan Vikas Aghadi leader Hitendra Thakur allegations that senior BJP leader Vinod Tawde distributed money to voters in a constituency in Palghar… pic.twitter.com/lN7RHWXEXd

— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2024