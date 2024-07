‘सब का साथ सब का विकास’ नाही! तर आता…; भाजप नेत्यानेच बदलली मोदींची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 ला पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर सब का साथ सब का विकास ही घोषणा दिली. दरम्यान मोदींकडून फक्त त्यांच्या मित्रांचा व भाजपमध्ये येणाऱ्यांचा विकास केला जातो असा आरोप विरोधकांकडून नेहमी होत असतो. विरोधकांचा हा आरोप खरा करणारे वक्तव्य भाजपच्या एका मोठ्या नेत्याने केले आहे. त्यांनी चक्क भाजपच्या तर कार्यकारिणीच्या बैठकीत “जो हमारे साथ, हम उनके साथ” असा नारा दिला. त्यावरून सध्या भाजपवर टीका होत आहे.

#WATCH | At BJP state executive meeting in Kolkata, West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari says, “…I had spoken about nationalist Muslims and you too had said ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’. But I will not say this anymore. Instead, we will now say, ‘Jo Hamare Saath, Hum… pic.twitter.com/mvqKGuJ9iN

— ANI (@ANI) July 17, 2024