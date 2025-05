Tahawwur Rana तहव्वूर राणाची कोठडी 6 जून पर्यंत वाढवली

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड तहव्वूर राणा याच्या एनआयए कोठडीत 6 जून पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राणाला आज दिल्ल्लीतील एनआयए कोर्टात हजर करण्यात आले होते.

Delhi | Tahawwur Rana, the alleged mastermind and accused in the 26/11 Mumbai attacks, was presented before the Patiala House Court today. The court has remanded him to judicial custody until June 6, 2025. Rana was recently extradited to India from the United States.

