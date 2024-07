मुंबईत टीम इंडियाच्या मिरवणुकीसाठी गुजरातची बस; विरोधक आक्रमक, ‘बेस्ट’ची करून दिली आठवण

विश्वविजेत्या टीम इंडियाची मुंबईत जंगी मिरवणूक काढली जाणार आहे. यासाठी तयारीही करण्यात आली आहे. मात्र मिरवणुकीसाठी गुजरातहून बस मागविण्यात आल्याने विरोधक आक्रमक झाले असून महाराष्ट्र सरकार गुजरातधार्जिणे असल्याची खरमरीत टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

मुंबईत होणाऱ्या मिरवणुकीसाठी गुजरातहून बस आणून एक प्रकारे महाराष्ट्राचा अवमान करणअयात आला आहे, असे नाना पटोले म्हणाले. यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही यावर भाष्य करत ‘बेस्ट’ची आठवण करून दिली.

टीम इंडियाच्या खेळाडूला संपूर्ण देशाने पाठिंबा दिला, त्यांनी चांगला खेळ केला आणि त्यामुळे आपण ही स्पर्धा जिंकू शकलो याचा सार्थ अभिमान आहे. पण हिंदुस्थानचा संघ मुंबईत येत असेल आणि मिरवणूक काढली जात असेल तर मुंबईची बेस्ट बस वापरायला हवी होती. बेस्ट बस आणि मुंबई अशी एक वेगळी ओळख असून मिरवणुकीसाठी बेस्टची बस वापरली असतील तर आम्हाला आनंद झाला असता, असे रोहित पवार म्हणाले.

#WATCH | Mumbai: NCP SCP leader Rohit Pawar says, “Our players played well. We won the World Cup. But, if the World Cup is coming to Maharashtra for the victory parade, then ‘BEST’ (BEST Bus Transport) Bus should be used. As we are emotionally connected with the ‘BEST’ (BEST Bus… pic.twitter.com/2ZPgkwG5rI

