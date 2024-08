टेलिग्रामचा सीईओ निघाला ‘विकी डोनर’, 12 देशांमध्ये 100 हून अधिक मुलं असल्याचा दावा

तंत्रज्ञानाच्या या युगामध्ये वेगवेगळ्या धाटणीचे आणि विषयांवरील शेकडो चित्रपट आपल्याला पहायला मिळतात. यापैकीच एक आयुष्मान खुराना याची प्रमुख भूमिका असणारा ‘विकी डोनर’ हा चित्रपट आपल्याला आठवत असेलच. काही कारणास्तव मुलं न होणाऱ्या पालकांसाठी या चित्रपटातील विकी हे पात्र स्पर्म डोनर म्हणून काम करत असते. खरे तर हा सामाजिक विषय, पण याला विनोदाची फोडणी देऊन हा चित्रपट बनवण्यात आला आणि अनेकांच्या मनातही उतरला. लोकांनी याचे तोंड भरून कौतुकही केले. पण आता रियल लाईफमध्येही असा ‘विकी डोनर’ असल्याचे समोर आले असून

टेलिग्राम अॅपचा संस्थापक आणि सीईओ पावेल दुरोव याने तो दुसरा-तिसरा कुणी नसून आपणच असल्याचा खुलासा केला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून त्याने ही माहिती दिली आहे. मला वेगवेगळ्या देशांमध्ये 100 जैविक मुलं आहेत असा दावा त्याने केला आहे. टेलिग्रामच्या 5.7 कोटी युजर्ससोबत त्याने ही माहिती शेअर केली आहे. विशेष म्हणजे 39 वर्षीय पावेल हा अविवाहित आहे.

Today we learned that the Telegram CEO, Pavel Durov, has over 100 biological children. 🤯 pic.twitter.com/B7G7slDyZ3

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) July 29, 2024