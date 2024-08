स्वातंत्र्यदिनाआधी दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला; पुणे ISIS मॉड्यूलच्या म्होरक्याला दिल्लीत अटक

स्वातंत्र्यदिनाआधी राजधानी दिल्लीमध्ये दहशतवाद्यांचा कट उधळण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने इसीसच्या मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला असून एका दहशतवाद्याला अटक केली आहे. रिझवान अब्दुल हाजी अली असे दहशतवाद्याचे नाव असून त्याच्यावर 3 लाख रुपयांचे बक्षीस होते.

‘इंडिया टूडे‘ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने शुक्रवारी पहाटे पुणे ISIS मॉड्यूलचा प्रमुख सदस्य रिझवान अब्दुल हाजी अली याला अटक केली. त्याच्यावर 3 लाख रुपयांचे बक्षीस होते. रिझवान अब्दुल हाजी अली हा पुणे ISISI मॉड्यूलचा कुख्यात दहशतवादी असून त्याच्या अटकेसाठी एनआयएने वॉरंटही जारी केले होते.

ISIS module terrorist identified as Rizwan Ali has been arrested. NIA had declared a bounty of Rs 3 lakh on him. Rizwan is a resident of Daryaganj, Delhi: Special Cell, Delhi Police pic.twitter.com/YkFpHRLK5S

