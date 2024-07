Mumbai Rain : मुंबईत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा, या वेळेत समुद्रकिनारी जाणे टाळा

मुंबईत शुक्रवारपासून पावसाची संततधार सुरू असून हवामानखात्याने शनिवारी मुंबईला ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. सकाळपासून मुंबईत अनेक भागात मुसळधार व अति मुसळधार पाऊस पडत आहेत. दरम्यान संततधार पावसामुळे अंधेरी सबवेमध्ये पाणी भरले असून हा सबवे बंद करण्यात आला आहे.

The India Meteorological Department has issued an orange alert (heavy to very heavy rainfall) for Mumbai today.

Today’s high tide is at 4.39 pm & of 3.69 meter.

Mumbaikars are requested to avoid stepping out, if not essential.

For any assistance, please dial 1916#MyBMCUpdate…

