केडीएमसी सर्वसाधारण सभेचा अखेर मुहूर्त ठरला, 16 मार्चला विषय समिती सदस्यांची निवड होणार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
kdmc

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बहुचर्चित सर्वसाधारण सभेला अखेर मुहूर्त मिळाला असून येत्या १६ मार्च रोजी सोमवारी सकाळी 11 वाजता कल्याणच्या स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर सभागृहात ही सभा पार पडणार आहे. पहिलीच सभा लांबल्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर प्रशासनाने सभेची तारीख जाहीर केली. या सभेत विषय समिती सदस्यांची निवड होणार आहे.

महापालिकेची निवडणूक पार पडल्यानंतर महापौरांची निवडही झाली होती. मात्र त्यानंतरही सर्वसाधारण सभा होऊ शकली नव्हती. अखेर केडीएमसीचे सचिव किशोर शेळके यांनी सभेची नोटीस काढली आहे. या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा, पालिका सदस्यांमधून 16 जणांची स्थायी समिती सदस्य म्हणून नियुक्ती, महिला व बालकल्याण, दिव्यांग कल्याण, नागरी दलित वस्ती व झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीवर 11 सदस्यांची नियुक्ती, शिक्षण समितीवर 11 सदस्यांची निवड केली जाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रासायनिक ड्रमचे स्फोट; दोन किलोमीटरचा परिसर हादरला, अंबरनाथच्या गणेश केमिकलमध्ये भीषण आग

12 मार्चला होणार निवडणूक, झेडपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती कुठे बसणार?

‘गो बॅक ज्ञानेश कुमार’, बंगालमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात जोरदार नारेबाजी

इराणी युद्धनौकेचे व्हिडीओ काढणाऱ्या रिपब्लिक टीव्हीच्या पत्रकारांना अटक

onion-5

श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तानमुळे कांदा निर्यातीवर परिणाम!

कोल्हापूर जिह्यात ‘मस्साजोग’ची पुनरावृत्ती? माजी सरपंच दोन महिन्यांपासून बेपत्ता; जंगलात सापडले हाडांचे अवशेष

Rahul Gandhi Challenges PM Modi to Cancel US Trade Agreement

मोदी पुन्हा संसदेत येणार नाहीत- राहुल गांधी

पॅरोलवर सुटलेल्या आरोपीकडून उद्योजकाला जीवे मारण्याची धमकी

महाड क्रांती शताब्दीचा प्रारंभ शुक्रवारी पत्रकार भवनात