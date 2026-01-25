चंद्रपुरातील शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी घेतली पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट

सामना ऑनलाईन
|

चंद्रपुरातील शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि बहुजन वंचित युतीच्या आठ निवनिर्वाचित नगरसेवकांसह दोन अपक्षांनी मातोश्रीवर जात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत उपस्थित होते. आपल्याला जो पक्ष सन्मानाने सहकार्य करेल, अशा पक्षासोबत सत्ता स्थापन करा आणि स्थानिक पातळीवर तुम्ही निर्णय घ्या, असा सल्ला उद्धव ठाकरे यांनी नगरसेवकांना दिला आहे. चंद्रपुरात एकाही पक्षाला बहुमत नसल्याने शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चंद्रपुरात महत्व प्राप्त झाले आहे.

चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) 6 नगरसेवक, वंचित बहुजन आघाडीचे 2 नगरसेवक असे या आघाडीचे 8 नगरसेवक निवडून आले आहेत. चंद्रपुरात सत्तास्थापनेसाठी शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडी या युतीचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

video

Video – डोंबिवलीत मराठी तरुणीच्या स्टॉलवर कारवाईचा बडगा; व्हायरल व्हिडीओमुळे वादाची ठिणगी

बॉर्डर 2 ची बॉक्स ऑफीसवर बंपर कमाई; अवघ्या दोन दिवसात 100 कोटींचा टप्पा पार

Mumbai crime news – लोकलमधील क्षुल्लक वादातून शिक्षकाला प्लॅटफॉर्मवरच संपवलं; आरोपी सीसीटीव्हीत कैद

हिंदुस्थानला धमकी देणाऱ्या, टॅरिफ लादणाऱ्या प्रेसिडेंट ट्रम्पचे लोढा व्यावसायिक भागीदार- संजय राऊत

आमच्यावर अन्याय का होतो? तारीखवर तारीख का मिळते? ते आता स्पष्ट झाले – संजय राऊत

संविधान आम्हालाही कळतं, पण फक्त मुंबईवरच आक्रमण का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

अॅमेझॉन 14 हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार

जगातील 4 अब्ज लोकांसमोर पाण्याचे संकट, चेन्नई दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर

पाच वेळा ट्रॅफिक नियम मोडल्यास लायसन्स रद्द होणार