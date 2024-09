सरन्यायाधीशांच्या कृतीचा सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने निषेध करावा! जेष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निवासस्थानी गणेशमुर्तीची प्रतिष्ठापना केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानी जाऊन बाप्पांचे दर्शन घेतले. सरन्यायाधीशांच्या या कृतीवरून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. असे करणे म्हणजे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड होत असल्याची टीका जेष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी केली आहे.

देशाच्या सरन्यायाधीशांनी कार्यकारी संस्था आणि न्यायपालिका संस्था यांच्यातील स्वतंत्र अधिकारांबाबत तडजोड केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावरील विश्वास गमावला. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन ऑफ इंडिया (SCBA) ने सरन्याधीशांनी केलेल्या या तडजोडीचा निषेध केला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांना त्यांनी X वर टॅग करत सरन्यायाधीशांचा निषेध करण्याची विनंती केली आहे.

कोण आहेत इंदिरा जयसिंह?

Chief Justice of India has compromised the separation of powers between the Executive and Judiciary. Lost all confidence in the independence of the CJI . The SCBA must condemn this publicly displayed compromise of Independence of the CJI from the Executive @KapilSibal https://t.co/UXoIxVxaJt

