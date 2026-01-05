…. आणि साक्षात छत्रपती शिवराय अवतरले

सामना ऑनलाईन
|

भव्य रंगमंच, दिलखेचक रोषणाई, मंत्रमुग्ध करणाऱ्या वातावरणाला ढोल ताशांच्या गजराची साथ हे सगळंच अगदी भारावून टाकणार आणि अशातच भरजरी वस्त्र, शिरोभागी आकर्षक जिरेटोप, गळ्यात आभूषणांसह कवड्यांची माळ, कमरेला लटकणारी भवानी तलवार यांसह घोड्यावर स्वार झालेले साक्षात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे पराक्रमी शिलेदार अवतरले. निमित्त होते ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या आगामी मराठी चित्रपटातील प्रसंगाच्या सादरीकरणाचे.

शिवकालीन इतिहासाच्या पानांमध्ये अभिमानाने कोरलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक आग्रा भेटीचा अध्याय ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या भव्य चित्रपटातून आपल्यासमोर येणार आहे. पॅनोरमा स्टुडिओज, मुगाफी निर्मित आणि दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ ३० जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. लेखक-दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरच्या संकल्पनेतून उदयास आलेल्या शिवराज अष्टकातील सहावे पुष्प असलेल्या ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या चित्रपटातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रथमदर्शन यावेळी उपस्थितांना अनुभवता आले. या चित्रपटात छत्रपती शिवरायांच्या रूपात नव्या दमाचा उमदा अभिनेता अभिजीत श्वेतचंद्र दिसणार आहे. या चित्रपटातील ‘महारुद्र शिवराय’ गीताचे दमदार सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. दिग्पाल लांजेकर यांनी हे गीत लिहिले असून अवधूत गांधी, अमिता घुगरी यांचा स्वरसाज गीताला लाभला आहे. तसेच अवधूत गांधी आणि मयूर राऊत यांचे संगीत या गीताला लाभले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात घडलेल्या घटना अनेक पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी आणि रोमांचित करणाऱ्या आहेत. शिवाजी महाराजांची आग्रा भेट ही एक अत्यंत जोखमीची घटना होती. या भेटीतून त्यांच्या नेतृत्वाची, कर्तृत्वाची खरी झलक तसेच महाराजांचे शौर्य आणि धोरणात्मक रणनीती आपल्याला या चित्रपटातून पहायला मिळणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नारळपाणी पिण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

महिला IAS अधिकाऱ्याच्या घरात देहविक्री रॅकेटचा पर्दाफाश; नऊ जणांना अटक

प्रसूतीनंतर वजन कमी करण्यासाठी या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, जाणून घ्या

पहिल्या महिला महामंडलेश्वर, जुनी पंचायती निर्वाणी आखाड्याच्या प्रमुख माता गीता भारती यांचे निधन

सौंदर्यासाठी भाताचा उपयोग कसा करायला हवा, वाचा

घरच्या घरी फेसवाॅश करताना या गोष्टी लक्षात ठेवायलाच हव्यात, जाणून घ्या

अमेरिकेत हिंदुस्थानी तरुणीची हत्या करून प्रियकर फरार, आरोपीविरुद्ध अटक वॉरंट जारी

Big Boss 19 मध्ये जिंकलेली गाडी अजूनही मिळाली नाही, विजेता गौरव खन्नाने व्यक्त केली खंत, वाचा नेमकं प्रकरण काय

माळवाशी गावातील धुमाकूळ घालणारा बिबट्या जेरबंद, उपचारादरम्यान मृत्यू