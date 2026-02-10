टीना अंबानी यांच्या अडचणी वाढणार; चौकशीसाठी हजर झाल्या नसल्याने ईडी पुन्हा पाठवणार समन्स

अनिल अंबानी यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना ४०,००० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. मात्र, त्या चौकशीसाठी उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यामुळे आता ईडी त्यांना नवीन समन्स बजावण्याची तयारी करत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांना मनी लाँड्रिंग चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. मात्र, टीना अंबानी सोमवारी चौकशीसाठी हजर झाल्या नाहीत. आता, ईडी त्यांना नवीन समन्स बजावण्याची तयारी करत आहे. टीना अंबानी यांना लवकरच एक नवीन समन्स जारी केले जाईल.
ही चौकशी अनिल अंबानी आणि समूह कंपन्यांशी संबंधित कथित ४०,००० कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांशी संबंधित कथित ४०,००० कोटींच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे.
एडीएजी विरुद्धच्या खटल्यांचा आढावा घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात ईडीला एक एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले जे या प्रकरणाची निष्पक्ष, स्वतंत्र, जलद आणि निष्पक्ष चौकशी करेल. ईडी गेल्या वर्षापासून अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांची चौकशी करत आहे आणि आतापर्यंत मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ईडीने तीन अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) दाखल केले आहेत. तसेच त्यांनी ₹१२,००० कोटींच्या मालमत्तेवरही जप्ती आणली आहे.