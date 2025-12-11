ट्रम्प यांची मोठी घोषणा: १० लाख डॉलर्समध्ये ‘Gold Card’ने मिळणार अमेरिकेचे नागरिकत्व!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी त्यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘गोल्ड कार्ड’ (Gold Card) योजनेची अधिकृत विक्री सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेद्वारे १० लाख डॉलर (सुमारे ८.३ कोटी रुपये) भरणाऱ्या व्यक्तींना आणि प्रत्येक परदेशी कर्मचाऱ्यासाठी २० लाख डॉलर देणाऱ्या कॉर्पोरेशन्सना अमेरिकेत कायदेशीर दर्जा आणि कालांतराने नागरिकत्वाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
‘गोल्ड कार्ड’ योजना काय आहे?
वैयक्तिक अर्जदारासाठी १ लाख डॉलर आणि कॉर्पोरेशन्ससाठी प्रति परदेशी कर्मचारी २० लाख डॉलर शुल्क आकारले जाईल.
ही योजना EB-5 व्हिसा कार्यक्रमाची जागा घेईल. १९९० मध्ये परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी EB-5 व्हिसा सुरू करण्यात आला होता, ज्यासाठी १० लोकांना रोजगार देणाऱ्या कंपनीत सुमारे १० लाख डॉलर खर्च करावे लागत असत.
ट्रम्प यांच्या मते, या नवीन योजनेमुळे अमेरिकेला उच्च गुणवत्ता असलेले तज्ज्ञ (Top Talent) आकर्षित करता येतील आणि सरकारसाठी महसूलही (Revenue) निर्माण होईल.
ट्रम्प यांनी सांगितले की या कार्यक्रमातून जमा होणारा सर्व निधी थेट अमेरिकन सरकारकडे जाईल. यातून अब्जावधी डॉलर्स ट्रेझरी विभागात जमा होतील, ज्याचा उपयोग ‘देशासाठी सकारात्मक गोष्टी’ करण्यासाठी होईल.
ट्रम्प यांनी जाहीर केलेली ही योजना प्रत्यक्षात एक ग्रीन कार्ड (Green Card) आहे, जी कायमस्वरूपी कायदेशीर निवास (Permanent Legal Residency) आणि नागरिकत्वाची संधी प्रदान करते.
ट्रम्प म्हणाले, ‘हे एक ग्रीन कार्ड आहे, पण त्याहून खूप चांगले आहे. अमेरिकेत वास्तव्याचा नागरिकत्त्वा खूप अधिक शक्तिशाली, खूप मजबूत मार्ग आहे.’
उद्योगपतींच्या तक्रारींचे निराकरण
ट्रम्प यांनी सध्याच्या EB-5 कार्यक्रमातील रोजगार निर्मितीची आवश्यकता किंवा एकूण मर्यादा याबद्दल कोणतेही भाष्य केले नाही.
त्यांनी सांगितले की, त्यांना उद्योजकांकडून तक्रारी आल्या होत्या की, अमेरिकेतील विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केलेल्या उत्कृष्ट परदेशी विद्यार्थ्यांची भरती करता येत नाही, कारण त्यांना देशात राहण्याची परवानगी मिळत नाही. ट्रम्प म्हणाले, ‘तुम्ही सर्वोत्तम महाविद्यालयांमधून लोकांना कामावर घेऊ शकत नाही, कारण तुम्ही त्या व्यक्तीला कायम ठेवू शकता की नाही हे तुम्हाला माहीत नसते.’
तपासणी आणि सुरक्षा
वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्युटनिक यांनी सांगितले की, या कार्यक्रमात अर्जदारांच्या सखोल तपासणीसाठी (Vetting) १५ हजार डॉलर शुल्क समाविष्ट असेल. हा कठोर प्रक्रिया अर्जदार अमेरिकेत राहण्यासाठी पूर्णपणे पात्र असल्याची खात्री करेल.
कंपन्यांना एकापेक्षा जास्त कार्ड मिळू शकतील, परंतु प्रत्येक कार्डासाठी एकाच व्यक्तीची मर्यादा असेल.
जागतिक स्तरावर ‘गोल्डन व्हिसा’
जगभरात गुंतवणूकदार व्हिसा सामान्य आहेत. युनायटेड किंगडम, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि इटलीसह डझनभर देश श्रीमंत व्यक्तींना ‘गोल्डन व्हिसा’ (Golden Visas) देतात.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, चीन, भारत आणि फ्रान्ससारख्या देशांतील अमेरिकेतील सर्वोत्तम पदवीधरांना हे गोल्ड कार्ड मिळण्याची शक्यता आहे.