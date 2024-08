एसी लोकलमध्ये TTE ला मारहाण, त्या तरुणांचं पुढे काय झालं?

एसी लोकलमध्ये तीन प्रवाशांनी मिळून एका TTEला जबर मारहाण केली. या मारहाणीनंतर रेल्वे पोलिसांनी या तीनही तरुणांना ताब्यात घेतलं. पण ज्या TTEला मारहाण झाली, त्यांनी या तरुणांना माफ केलं. गुन्हा दाखल झाला तर त्यांची नोकरी जाईल त्यामुळे या TTE ने त्यांना माफ केले आहे.

S. Jasbir Singh A Ticket Collector Was Assaulted By 3Passengers In A Local Train In Mumbai After He Asked For Tickets

After Finding They Are Widout Ticket TC Told Them To Pay Fine, They Torned His Shirt, Injured Him.

People Were Busy Making Video Instead Of Saving Old TC.#shame pic.twitter.com/XyKoA5Vfow

— ਹਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (@Rajput131313) August 17, 2024