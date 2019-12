उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांचे अभिनेत्याकडून तोंडभरून कौतुक

महाराष्ट्रामध्ये भाजपचे राज्य येऊ न दिल्याबद्दल अभिनेत्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे तोंडभरून कौतुक केले आहे. ट्विटरवरून व्यक्त होताना या अभिनेत्याने पवारांना ‘लोहपुरुष’ ही उपमा दिली आहे.

अभिनेता आणि काँग्रेस नेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलंय की ‘भाजपला महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्यापासून रोखल्याबद्दल दिग्गज नेते, हिंदुस्थानी राजकारणातील खरे ‘चाणक्य’ शरद पवार यांचे मनापासून आभार. त्यांनी महाराष्ट्राला उत्तर प्रदेश आणि कश्मीरप्रमाणे मृत्यूचे मैदान बनवण्यापासून वाचवले’

Big thanks! Hats off to the tallest Maratha/Maharashtra leader, iron man, the ‘real’ Chanakya of Indian politics, #MrSharadPawar for stalling/ preventing BJP from forming the Govt in Maharashtra. This has saved the state from almost becoming killing fields like U.P. & Kashmir

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 31, 2019