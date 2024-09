Jammu Kashmir – हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमारेषेवर धुमश्चक्री, 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात यश

जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचा प्रयत्न जवानांनी उधळून लावला आहे. रविवारी मध्यरात्री हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमारेषेवर सुरक्षा दलाचे जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री उडाली. राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा सेक्टरमध्ये उडालेल्या या चकमकीमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले आहे. लष्कराने अधिकृतरित्या याबाबत माहिती दिली आहे.

लष्करी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी मध्यरात्री आणि सोमवारी पहाटे राजौरी जिल्ह्यातील सीमेजवळील भागामध्ये एलओसीवर घुसखोरीचा प्रयत्न उधळून लावण्यात आला. सुरक्षा दलाच्या जवानांनी दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. त्यांच्याकडून दोन एके-47 रायफलसह हत्यारांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. या भागामध्ये अद्यापही शोधमोहीम सुरू आहे. या संपूर्ण भागाला जवानांनी घेराव घातलेला आहे.

Based on inputs from intelligence agencies and #JKP regarding a likely infiltration bid, an anti-infiltration Operation was launched by #IndianArmy on the intervening night of September 8 in general area of Lam, Nowshera. Two terrorists have been neutralised and a large quantity… pic.twitter.com/rtY9eOSGPJ

— ANI (@ANI) September 9, 2024