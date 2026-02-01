Budget 2026 – या अर्थसंकल्पात जुन्याच गोष्टी नवीन पॅकमध्ये लेबलसह दिल्यात; रोहिणी आचार्य यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. दरवर्षीप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या असल्या तरी, सामान्य माणसासाठी मात्र कोणतीही मोठी घोषणा झालेली नाही. यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहेत. या अर्थमसंकल्पात जुन्याच गोष्टी नवीन पॅकमध्ये दिल्यात, अशी टीका लालू प्रसाद यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी सरकारवर केली आहे.


याबाबत रोहिणी आचार्य यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, हा अर्थसंकल्प म्हणजे जुन्या वस्तू नवीन बॉक्समध्ये नवीन लेबलसह देण्यासारखे आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी दरडोई उत्पन्न कसे वाढवले ​​जाईल? अर्थसंकल्पात याबद्दल स्पष्टता नाही. डिजिटल कंटेंट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची चर्चा असताना, देशातील सुशिक्षित आणि अशिक्षित तरुणांसाठी प्रत्यक्षात रोजगार निर्मिती कशी आणि कोणत्या क्षेत्रात होईल? देशासमोरील या सर्वात गंभीर मुद्द्यावरही, अर्थसंकल्पात स्पष्ट रोडमॅपचा अभाव आहे. बिहारसाठी पूर व्यवस्थापन, पूर प्रतिबंध, पूरोत्तर पुनर्वसन आणि सिंचन संसाधनांच्या बांधकाम आणि विकासासाठी विशेष पॅकेजच्या महत्त्वाच्या आणि दीर्घकालीन मागणीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही हे निराशाजनक आहे…असे त्यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बॉडी ओळखण्यासारखी नसताना, कागदपत्रे जळली कशी नाही? अजित पवारांच्या अपघाती निधनावरून अमोल मिटकरींनी उपस्थित केले प्रश्न

हिंदुस्थान इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल; ट्रम्प यांची थेट घोषणा, काँग्रेसने साधला मोदी सरकारवर निशाणा

Union Budget 2026 – अर्थसंकल्पात केंद्राकडून महाराष्ट्राबाबात दुजाभाव, अमित देशमुख यांनी केंद्र सरकारवर केली सडकून टीका

पार्थसोबत काय चर्चा झाली? खुद्द शरद पवारांनी सांगितले

Rahul Gandhi on Union Budget : हिंदुस्थानच्या खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करणारा, सुधारणांना नकार देणारा अर्थसंकल्प – राहुल गांधी

Union Budget 2026 – मंदिरांसाठी 5 हजार कोटींची तरतूद, मात्र कोणत्या ‘देवां’चा विकास होणार? जयंत पाटील यांचे टीकास्त्र

पार्थ पवारांविरोधात प्रलंबित गुन्हा तात्काळ दाखल करा, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांची मागणी

केंद्रीय अर्थसंकल्प गरीब विरोधी, महागाई कमी करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही योजना नाही – मल्लिकार्जुन खरगे

केंद्रीय अर्थसंकल्पात पूर्णपणे फिका आणि सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करणारा – जयराम रमेश