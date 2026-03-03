सुरक्षेची हमी देऊ शकत नाही! मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका इस्रायलमधून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढणार नाही

मध्यपूर्वेतील युद्ध अधिक तीव्र होत असताना, जेरुसलेममधील अमेरिकन दूतावासाने सर्व अमेरिकन सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत आपापल्या निवासस्थानी किंवा त्याजवळ सुरक्षित स्थानी (shelter in place) राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘अमेरिकन दूतावास सध्या या स्थितीत नाही की ते इस्रायल सोडू इच्छिणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी किंवा थेट मदत करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलू शकतील’, असे जेरुसलेममधील अमेरिकन दूतावासाने ऑनलाइन प्रसिद्ध केलेल्या सुरक्षा पत्रात स्पष्ट केले आहे.
दूतावासाने माहिती दिली की, इस्रायलच्या पर्यटन मंत्रालयाने कालपासून ताबा बॉर्डर क्रॉसिंगपर्यंत (Taba Border Crossing) शटल सेवा सुरू केली आहे. या शटल सेवेच्या प्रवासी यादीत नाव नोंदवण्यासाठी, दूतावासाने नागरिकांना मंत्रालयाचा ‘इव्हॅक्युएशन फॉर्म’ (बाहेर काढण्याचा अर्ज) भरण्याचा सल्ला दिला आहे.
‘अमेरिकन दूतावास पर्यटन मंत्रालयाच्या या शटल सेवेचा वापर करण्याबाबत कोणतीही शिफारस करत नाही. जर तुम्ही देश सोडण्यासाठी हा पर्याय निवडला, तर अमेरिकन सरकार तुमच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी देऊ शकत नाही’, असे अमेरिकन दूतावासाने म्हटले आहे. ही माहिती केवळ इस्रायल सोडू इच्छिणाऱ्यांच्या सोयीसाठी पुरवण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्यांना जॉर्डनला जायचे आहे, ते आयलाटपर्यंत (Eilat) शटल घेऊ शकतात आणि तिथून स्वतंत्रपणे (टॅक्सीने) यित्झाक राबिन बॉर्डर क्रॉसिंगपर्यंत आपला प्रवास सुरू ठेवू शकतात, असेही अमेरिकन दूतावासाने पुढे नमूद केले आहे.
