सुरक्षेची हमी देऊ शकत नाही! मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका इस्रायलमधून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढणार नाही

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
donald trump

मध्यपूर्वेतील युद्ध अधिक तीव्र होत असताना, जेरुसलेममधील अमेरिकन दूतावासाने सर्व अमेरिकन सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत आपापल्या निवासस्थानी किंवा त्याजवळ सुरक्षित स्थानी (shelter in place) राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘अमेरिकन दूतावास सध्या या स्थितीत नाही की ते इस्रायल सोडू इच्छिणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी किंवा थेट मदत करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलू शकतील’, असे जेरुसलेममधील अमेरिकन दूतावासाने ऑनलाइन प्रसिद्ध केलेल्या सुरक्षा पत्रात स्पष्ट केले आहे.

दूतावासाने माहिती दिली की, इस्रायलच्या पर्यटन मंत्रालयाने कालपासून ताबा बॉर्डर क्रॉसिंगपर्यंत (Taba Border Crossing) शटल सेवा सुरू केली आहे. या शटल सेवेच्या प्रवासी यादीत नाव नोंदवण्यासाठी, दूतावासाने नागरिकांना मंत्रालयाचा ‘इव्हॅक्युएशन फॉर्म’ (बाहेर काढण्याचा अर्ज) भरण्याचा सल्ला दिला आहे.

‘अमेरिकन दूतावास पर्यटन मंत्रालयाच्या या शटल सेवेचा वापर करण्याबाबत कोणतीही शिफारस करत नाही. जर तुम्ही देश सोडण्यासाठी हा पर्याय निवडला, तर अमेरिकन सरकार तुमच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी देऊ शकत नाही’, असे अमेरिकन दूतावासाने म्हटले आहे. ही माहिती केवळ इस्रायल सोडू इच्छिणाऱ्यांच्या सोयीसाठी पुरवण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्यांना जॉर्डनला जायचे आहे, ते आयलाटपर्यंत (Eilat) शटल घेऊ शकतात आणि तिथून स्वतंत्रपणे (टॅक्सीने) यित्झाक राबिन बॉर्डर क्रॉसिंगपर्यंत आपला प्रवास सुरू ठेवू शकतात, असेही अमेरिकन दूतावासाने पुढे नमूद केले आहे.

US wont evacuate citizens from israel: embassy warns of safety risk amid war

US embassy in jerusalem issues security alert as middle east war intensifies, stating it cannot guarantee safety or directly evacuate americans from israel.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Iran War – युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर होणार परिणाम; चीन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

mumbai-airport

दुबईहून मुंबई विमानतळावर उतरले विमान, प्रवाशांनी सांगितला थरारक अनुभव

actress vishakha subhedar appeals to pm modi as son stuck in kuwait amid war (1)

युद्धभूमीच्या छायेत मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारचा मुलगा अडकला; अश्रू थांबेनात, सरकारकडे मागितली मदत

युद्धाचे तडाखे झेलणाऱ्या इराणला आता भूकंपाचे धक्के; रिश्टर स्केलवर 4.3 तीव्रतेची नोंद

rashmika mandanna and vijay deverakonda sangeet photos couple danced till 4 am

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Sangeet: पहाटे ४ वाजेपर्यंत रंगला डान्सचा थरार, पाहा काही खास क्षणांची खास झलक!

Israel Iran War – युध्दाच्या तणावामुळे दुबईत अडकलेली पी.व्ही. सिंधू मायदेशी परतली; पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

strait of hormuz closed iran warns to set ships ablaze amid conflict with us israel

‘कोणीही जाण्याचा प्रयत्न केला तर…’; होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर इराणची धमकी

लग्नानंतर घटस्फोट होणार, ज्योतिषाच्या भाकितामुळे तरुणीने उचलले धक्कादायक पाऊल

Israel Iran War – एअर इंडियाचे एक विमान दुबईहून दिल्लीत आले; दुबईला जाणारी तीन विमाने टेक ऑफ नंतर माघारी परतली