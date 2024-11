Uttarakhand bus accident – पर्यटकांची बस खोल दरीत कोसळली, अनेकांचा मृत्यू झाल्याची भीती

उत्तराखंडमधील अल्मोडा जिल्ह्यात भीषण अपघात झाला आहे. मार्चुलाजवळ पर्यटकांची बस खोल दरीमध्ये कोसळली. सोमवारी सकाळी हा अपघात झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच एसडीआरएफच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. उंचावरून कोसळल्याने बसचा चेंदामेंदा झाला असून या अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त बसमध्ये जवळपास 40 प्रवासी होते. ही बस नैनी डांडामधील किनाथ येथून रामनगरकडे निघाली होती. मात्र अल्मोडा जिल्ह्यातील मार्चुला भागात बस दरीमध्ये कोसळली. गीत जागीर नदीजवळ हा अपघात झाला असून बसचा पार चेंदामेंदा झाला आहे.

VIDEO | A passenger bus fell into a gorge near Ramnagar, Uttarakhand early morning today. Several casualties feared. More details awaited.

